Léo Kokubo e o novo paradigma: «É muito diferente do que encontrei no Japão»

Léo Kokubo é outros dos jogadores que cumpre a reta final da temporada com o plantel principal do Benfica. No seu ainda parco português, o guardião japonês explicou o que sente, garantindo "estar feliz em Portugal" e dizendo que é mais fácil jogar do que aprender a língua de Camões e Pessoa.





"Gosto do Benfica. É muito diferente do que encontrei no Japão, seja a comida ou as pessoas. Gosto mais de estar aqui", reiterou à BTV, sinalizando progressos: "É muito fixe. Aprendo muito na equipa A, nos treinos com os três guarda-redes."Como meta, o ex-Kashiwa Reysol quer fixar-se às ordens de Bruno Lage: "Quero jogar na equipa principal, no campeonato."