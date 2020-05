Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lesões são grande preocupação do Benfica Aumento de intensidade com a retoma em vista faz disparar os alarmes no risco do mazelas musculares; Lage tenta chegar ao arranque com toda a gente disponível





Cervi tenta desarmar Rafa num bom exemplo da intensidade que as águias já vão imprimindo nos treinos