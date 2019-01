Liavas e Mihaj referenciados

Georgios Liavas e Enea Mihaj, jogadores do Panetolikos, estão referenciados e poderão chegar ao Benfica, ao abrigo do acordo assinado recentemente entra as águias e o clube grego. O primeiro, central de 17 anos, já representou as seleções jovens gregas, enquanto o segundo, também defesa-central mas de 20 anos, é internacional pela principal equipa da Albânia.Liavas conta oito presenças pelo Panetolikos nesta que a sua temporada de estreia a nível sénior e quando ainda não chegou à maioridade, a que ainda acrescenta três jogos pelos sub-19 gregos. Já Mihaj tem seis encontros contabilizados em 2018/19 onde se encontra desde 2016/17. Contudo, a estreia oficial aconteceu apenas na época transata onde chegou às 26 presenças pela equipa principal do Panetolikos.Recorde-se que os clubes assinaram um acordo que prevê a permuta de jogadores. Aliás, Guga e Pedro Amaral foram os primeiros a dar expressão ao entendimento, tendo viajado segunda-feira para a Grécia e, entretanto, já foram apresentados como reforços do sexto classificado do campeonato helénico até ao final da temporada.