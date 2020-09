Líder do Corinthians arrasa Vieira: «Tem o rei na barriga, pensa que é presidente do Mundo»

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, arrasou Luís Filipe Vieira por causa das negociações para a contratação de Pedrinho. Questionado na 'Fox Sports' sobre quem era a pessoa que mais o tinha tirado do sério nos últimos tempos, o líder do Timão não foi de modas...





"P... que pariu esse cara. Tem o rei na barriga, esse filho da mãe. Fizemos sum acordo de vender o Pedrinho por 20 milhões de euros e nós tínhamos de comprar o Yony por três. Ele queria pôr no mesmo contrato mas eram coisas diferentes. Foi então acertado que íamos comprar. Nesse caminho, ele tinha que dar uma carta ao Corinthians para termos acesso à antecipação [do dinheiro] da venda nos bancos. Mas a certa altura vimos no que contrato que ele fez e que nós aprovámos que o Yony tinha de jogar cinco encontros para fazermos a compra em definitivo. E quando foi a pandemia ele só tinha feito quatro. Mandámos-lhe um email - em português, claro, para ele entender - em que se não desse essa carta nós devolvíamos o Yony. E foi o que aconteceu, devolvemos o Yony", começou por dizer."Posteriormente, ele ficou nervosinho, deu-lhe lá os ataques dele e quis descontar os 3 milhões no Pedrinho. Não aceitei. Quando começámos a falar sobre o Pedrinho, a oferta era de 15 a 18 milhões e como ele falou que eu me tinha comprometido a pagar três pelo Yony, Vieira queria pagar 17 [pelo Pedrinho]. Ficou pelos 18. Foi assim a negociação mas ele tratou muito mal o Corinthians, faltou-me ao respeito, mas faz parte, não é a primeira vez, já na venda do Elias... Ele pensa que é presidente do planeta mas é apenas presidente do Benfica. Acha que o clube dele é muito grande e o Corinthians pequeno", concluiu Andrés Sanchez.