Orlando Rollo, presidente do Santos, fez um ponto de situação sobre Lucas Veríssimo e explicou que o Benfica está a rever a oferta. Os encarnados acenaram com um empréstimo até junho, sendo que depois os 6,5 milhões de euros seriam pagos de forma faseada.





"Estamos a tentar melhorar a proposta. Conversámos com o Benfica e os agentes do jogador. Temos conversado também com outras instituições bancárias, até para demonstrar que as taxas que conseguimos são as melhores do mercado. Salvo erro, a taxa seria de 15%", confirmou Rollo,em conferência de imprensa. Neste caso, o recurso a uma instituição bancária serviria para antecipar o pagamento.O líder santista abordou ainda os moldes da operação, explicando que o encaixe permitirá ao clube saldar algumas dívidas. "O negócio não é mau nem é bom, mas é razoável e paga as contas. O clube voltará a respirar", considerou o presidente do emblema de Vila Belmiro.Orlando Rollo revelou igualmente que o Santos detém agora 85% do passe de Lucas Veríssimo, que teve também o contrato melhorado. O objetivo foi manter o defesa até à nova janela de mercado, depois do assédio de Portugal. "A renovação foi feita para motivar o jogador a ficar. Na última janela houve propostas similares do Benfica e FC Porto, de 6,5 M€. É o valor de mercado hoje. Antes, em todas as janelas o presidente [José Carlos Peres] afastava 3 ou 4 clubes sem falar com ele. Foi desgastando a relação entre ele e o clube. Naturalmente, o Lucas tem expectativas e a familia a mesma coisa", vincou o líder do Peixe, detalhando:"O que fizemos foi prolongar o contrato mais seis meses, antecipando um ativo salarial do ano que vem, até porque ele está na iminência de ser negociado. Ele tinha 20 por cento [do passe] e adquirimos mais 5 por cento para facilitar as negociações. Foi excelente para o clube e para o atleta. Mostra que o clube está preocupado com ele."Neste momento, o Santos é liderado por uma Comissão de Gestão e a venda do brasileiro terá de ser validada pelo Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Estes órgãos não deixaram a transferência realizar-se nos moldes que as águias propunham. O jogador, esse, já confirmou que pretende rumar à Luz, apesar da proposta do Al Nassr de Rui Vitória.