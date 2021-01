Líder do Santos e a suspensão de voos de e para o Brasil: «É um problema entre o Lucas e o Benfica»

Andrés Rueda, presidente do Santos, comentou esta quarta-feira a decisão do Governo português em suspender a concretização de voos de e para o Brasil, afirmando que esse será "um problema para o jogador [Lucas Veríssimo] e o Benfica", situação que não colocará qualquer entrave ao negócio, uma vez que o mesmo já "está feito" e "assinado".





"Acho que é um problema entre o jogador e o Benfica. Não podemos ter ingerência. É um caso de força maior. Acredito que o Benfica deve ter contactos com o Ministério da Saúde para encontrar alguma alternativa, mas não sei qual será. O negócio está feito, está tudo assinado, será uma questão de momento", apontou o líder do Peixe, assegurando que esta situação não irá afetar "em nada" a prestação do defesa-central brasileiro na final da Libertadores, agendada para dia 30, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira.Recorde-se que Lucas Veríssimo custou às águias uma verba a rondar os 6,5 milhões de euros, tendo viagem prevista para Portugal no próximo dia 1 de fevereiro, algo que poderá sofrer alterações tendo em conta a mais recente decisão do Governo português, que entrou em vigor a partir da meia-noite desta sexta-feira e que se prolonga, pelo menos, até ao próximo dia 14.