Liga esclarece: Taarabt não está suspenso para Famalicão

Expulso no embate particular do Benfica diante do Sp. Braga, na quarta-feira, o marroquino Adel Taarabt vai poder atuar na primeira jornada da Liga NOS, diante do Famalicão.





Depois dos abraços, Taarabt acabou expulso após 'pegar-se' com Gaitán



Pese embora a sua utilização nessa partida ter estado em dúvida, o entendimento dos regulamentos da Liga é que as "infrações leve cometidas por jogadores no decurso do jogos de carácter particular, incluíndo a exibição de dois cartões amarelos no mesmo jogo, não são passíveis de sancionamento a ser cumprido em jogos oficiais".