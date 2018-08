JO

Numa altura em que o futuro do avançado brasileiro no Benfica ainda está em dúvida, a Liga espanhola recorreu ao Twitter para lembrar os golos de Jonas que, no entender daquela conta, "enamoraram o Mestalla". No Valencia, em três temporadas, o brasileiro marcou 33 golos em 100 encontros na Liga espanhola, aos quais juntou 5 na Taça do Rei e 10 nas provas europeias.