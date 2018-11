Lisandro: «Com o Sporting não é um jogo normal, mas contra o FC Porto é outra história»

Lisandro López, central argentino emprestado pelo Benfica ao Génova, fez a antevisão do dérbi de domingo com a Sampdoria falando nos grandes embates que as águias têm em Portugal. Para o defesa não há dúvidas: os adeptos encarnados sentem mais a rivalidade nos duelos com o FC Porto."Esse é o verdadeiro desafio para os adeptos do Benfica. Não é que frente ao Sporting seja uma partida normal, mas é outra história. No estádio ouvem-se cânticos a favor e contra, os adeptos são rigorosamente colocados em setores separados para acalmar a tensão. Ganhar este tipo de jogos dá uma satisfação enorme a quem os joga e a quem os vê", frisou o jogador em declarações reproduzidas pelo site do clube italiano.