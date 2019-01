Lisandro López chega motivado ao Boca Juniors

Lisandro López já está em Buenos Aires para assinar contrato de empréstimo com o Boca Juniors, válido até dezembro, e no aeroporto de Buenos Aires, aos jornalistas, mostrou-se motivado com esta nova aventura na carreira.

"Venho com toda a força e muito feliz por voltar à Argentina e a um clube como o Boca Juniors", atirou o defesa-central, que realizou apenas um jogo pelo Génova na primeira metade da temporada. O Boca Juniors, refira-se, ficou com opção de compra no final do empréstimo.