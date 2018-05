Um dos nomes colocados em cima da mesa por Luís Filipe Vieira nas conversações com o Espanyol por Aarón Martín foi Lisandro López. O defesa-central foi emprestado ao Inter Milão, tendo os nerazzurri opção de compra. No entanto, o emblema da Serie A já não irá exercer a mesma, pelo que o argentino é novamente um tema a resolver por parte dos dirigentes encarnados. A ideia é que não chegue a voltar à Luz depois de cumpridas as férias.