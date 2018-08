A mudança de Lisandro López para o Génova poderá vir a render três milhões de euros aos cofres do Benfica. Para tal, basta que o jogador participe em 15 encontros no novo emblema, a contar para o campeonato italiano. A notícia foi avançada pela imprensa daquele país, onde o defesa-central já efetuou, durante o dia de ontem, os habituais exames médicos. Tal como o nosso jornal adiantou na última edição, o internacional argentino segue por empréstimo de uma temporada, tendo a opção de compra então anexada a esta utilização pelo clube transalpino.

Sem espaço nas atuais opções do técnico Rui Vitória, o regresso do defesa a Itália foi a solução encontrada, depois de este ter sido emprestado no final da última época ao Inter Milão.