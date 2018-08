O Benfica anunciou ontem a lista de 25 jogadores que foram inscritos para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Fenerbahçe, mas esta vai ter de sofrer uma mudança, pois ainda inclui Jonas. Com a saída irreversível do brasileiro, as águias poderão aproveitar para efetuar a mudança prevista no regulamento da prova milionária e trocar dois nomes até 24 horas antes do encontro da primeira mão.Havia ainda a dúvida sobre a inclusão, ou não, de Seferovic na lista, mas o suíço acaba por ter lugar reservado num elenco que, dos reforços, apenas não conta com o lesionado Ebuehi.