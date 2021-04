Llorente ainda lamenta a eliminatória da Juventus perdida para o Benfica: «Fomos infelizes»

A Juventus teve pela frente o Benfica nas meias-finais da Liga Europa de 2013/14. O campeão italiano queria estar na final da prova, até porque esta iria ter lugar no recinto da vecchia signora. Fernando Llorente participou no duplo embate com as águias e lamenta não ter conseguido seguir em frente - o Benfica venceu por 2-1 no agregado - numa prova que o Sevilha ganharia nos penáltis diante das águias comandadas por Jorge Jesus.





"Tentámos ganhar o troféu mas fomos infelizes frente ao Benfica. Não desistimos da Liga Europa, posso garantir que não. Pelo contrário, lamentamos muito ter falhado a final disputada no nosso estádio. Mas os 102 pontos no campeonato prevalecem como feito que demontra a mentalidade daquela equipa do Antonio [Conte]", reiterou em declarações à 'Gazzetta dello Sport', recordando o recorde de pontos alcançado na referida época.Llorente, agora ao serviço da Udinese, foi instado a falar sobre o momento da Juventus e também o de Antonio Conte, que comanda o líder Inter Milão, e deixou elogios vários ao técnico italiano. "Ele acreditou em mim [na Juventus] e os golos apareceram cedo. Tem uma mentalidade incrível, ele entra na tua cabeça e transmite-te uma convicção de autoconfiança. É um treinador que te faz ganhar", enalteceu o avançado espanhol, de 36 anos.