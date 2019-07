Lo Celso na mira dos encarnados

O argentino Lo Celso, atualmente no Betis, está na cogitações do Benfica, segundo informou esta terça-feira, o site espalhol Informabetis. O médio, atualmente de férias depois da participação na Copa América, não tem a continuidade assegurada na formação espanhola, tamanho o interesse que tem despertado nos tubarões do Velho Continente.





A venda de João Félix ao Atlético Madrid 'insuflou' os cofres da Luz e a mira recaiu sobre o criativo alviceleste para substituir a saída do jovem avançado. O Tottenham também persegue o argentino.