Loizos Loizou apontado

O Benfica está perto de fechar contrato com o jovem Loizos Loizou, de apenas 15 anos, segundo noticiou o ‘Sportime’. A referida publicação garantiu que as águias estão em conversações avançadas pelo jogador cipriota, que já se estreou inclusivamente na primeira equipa do Omonia, cumprindo duas presenças no campeonato e uma na Taça. As observações das águias por Loizou começaram ainda nas equipas de juvenis e juniores.

Segundo a mesma fonte, o jogador, que ainda não tem contrato profissional, poderá render alguns milhares de euros ao Omonia e apenas chegar ao Caixa Futebol Campus em 2020.