Loizos Loizou apontado ao Benfica

O Benfica está interessado no concurso do jovem Loizos Loizou, segundo relata o jornal grego ‘FOS’. Trata-se de um extremo cipriota, de apenas 17 anos, que pertence aos quadros do Omonia Nicosia, clube com o qual tem contrato até junho de 2024. Conta 32 jogos oficiais e três golos na equipa sénior.

Loizou já é, inclusivamente, internacional pela principal seleção de Chipre e, também por isso, desperta mais interessados. De acordo com a mesma fonte, o Olympiacos, orientado pelo técnico Pedro Martins, também já está de olho em Loizou.