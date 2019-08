Lotação do Benfica-FC Porto está esgotada

O Estádio da Luz aguarda a segunda casa acima dos 60 mil espectadores, já que o recinto se encontra tecnicamente esgotado para o jogo com o FC Porto agendado para sábado, a partir das 19h00. A venda normal acabou e os ingressos estão apenas disponíveis no mercado secundário para quem não quiser perder o primeiro clássico do campeonato. Mas até por essa via, ontem ao final da noite não existiam bilhetes disponíveis, ainda que tudo dependa da vontade dos sócios que não possam deslocar-se à Luz. Até duas horas antes do clássico, é possível garantir assento no dito mercado ‘paralelo’, desde que haja disponibilidade.





Quem conseguir optar por esta via, terá uma tabela diferente. Os preços oscilam entre os 30 (para o piso 0 nas bancadas Mais Vantagens/Sagres) e os 112,5 euros (piso 1 nas bancadas BTV/Emirates). Ante o P. Ferreira, recorde-se, 62.956 adeptos estiveram na Luz.