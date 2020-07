Lourenço Pereira Coelho já foi sondado para voltar ao Benfica

Lourenço Pereira Coelho já foi sondado para regressar à estrutura da equipa principal de futebol do Benfica, onde trabalhou de 2013 até ao final da época 2016/17. Na altura, ocupava a função de diretor-geral para o futebol, tendo sido depois substituído por Tiago Pinto.

Agora, o atual assessor da SAD, pode voltar a aproximar-se da equipa principal de futebol das águias. A ligação estreita com Jorge Jesus pode agilizar este regresso deste responsável benfiquista à estrutura. Todavia, tal como Record já deu conta, além deste, também Zé Luís e Carlos Freitas, todos do agrado de JJ, também são hipóteses para ingressarem no futebol das águias.