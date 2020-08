Luca Waldschmidt convocado para a seleção alemã

Luca Waldschmidt, médio-ofensivo que o Benfica contratou ao Friburgo, integra uma lista de 22 convocados para a seleção alemã. Joachim Löw incluiu o jogador dos encarnados na preparação dos encontros com a Espanha (3 de setembro) e Suíça (6), referentes à Liga das Nações.





Robin Koch, central do Friburgo que as águias chegaram a negociar, também se encontra nos eleitos.Kevin Trapp, Bernd Leno e Oliver Baumann; Thilo Kehrer, Robin Gosens, Matthias Ginter, Jonathan Tah, Nico Schulz, Niclas Süle, Rüdiger e Koch; Florian Neuhaus, Draxler, Toni Kroos, Gündogan, Julian Brandt e Luca Waldschmidt; Havertz, Leroy Sané, Serdar, Timo Werner e Emre Can.