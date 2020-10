Luca Waldschmidt nos convocados da Alemanha

O futebolista Luca Waldschmidt, do Benfica, integra a lista de convocados da Alemanha, anunciada esta sexta-feira por Joachim Löw, para o jogo particular com a Turquia e os duelos da Liga das Nações com a Ucrânia e a Suíça.

O selecionador Joachim Löw convocou 29 jogadores e a lista alargada tem a ver com o pouco tempo que existe entre a realização dos três encontros, dado que a Alemanha defronta a Turquia em 07 de outubro, a Ucrânia a 10 e a Suíça a 13.

O jogador do Real Madrid Toni Kroos, atualmente lesionado, aparece na lista, mas apenas para os jogos da Liga das Nações, assim como Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Serge Gnabry, do Bayern Munique, e Lukas Klostermann e Marcel Halstenbgerger, do Leipzig.

Leroy Sané, do Bayern Munique, está ausente devido a lesão, tal como Marc-André ter Stegen, do FC Barcelona, e Thilo Kehrer, do Paris Saint-Germain. Outra vítima é Ilkay Gündogan, do Manchester City, a convalescer do novo coronavírus.

Joachim Löw, dando continuidade à política de renovação da seleção, chamou ainda os estreantes Mo Dahoud, do Borussia Dortmund, e Jonas Hoffmann, do Borussia Mönchengladbach, que ainda não fizeram a sua estreia pela seleção nacional.