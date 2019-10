Lucas Freitas na rota da Luz mas sem proposta

Lucas Freitas, defesa-central atualmente integrado na equipa sub-20 do Flamengo, foi ontem colocado na rota do Benfica. De acordo com o ‘Globoesporte’, o jogador termina contrato no próximo mês de dezembro e não se prevê que chegue a acordo para a renovação até lá, estando já o emblema da Luz a posicionar-se para amarrar o defesa, de 18 anos, a custo zero.

Tal como Morato (contratado ao São Paulo por 6 M€ na última janela de transferências), Freitas é canhoto. Ao que Record apurou, os responsáveis encarnados não fizeram qualquer proposta pelo jogador e só ponderam avançar se este ficar livre e implicar baixo investimento.