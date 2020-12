Lucas Veríssimo abdica de parte do passe para reforçar o Benfica

Lucas Veríssimo prescinde de 5% do que tem a receber do negócio entre clubes, para facilitar a transferência para o Benfica. O central detém 15% do passe, mas abre mão de parte.





Na prática, permite que o Santos fique com 90% e não 85%. Além disso, como o nosso jornal apurou, o jogador já fez saber que prescinde de parte dos valores de que é credor do Peixe. Lucas não quer deixar escapar esta oportunidade de rumar à Europa.Garantida a qualificação do Santos para as meias-finais da Libertadores, Lucas Veríssimo reforçou o desejo de deixar a Vila Belmiro para jogar no Benfica. "Fico muito feliz de ter ajudado a equipa a chegar até aqui. Não acreditavam em nós e respondemos dentro de campo. A camisola do Santos é pesada e toda a gente sabe disso. Fiz uma promessa a mim mesmo que o meu objetivo era deixar o Santos pelo menos nas meias-finais e com muito trabalho fizemos isso. Agora torço para que as promessas sejam cumpridas e eu possa seguir o meu caminho", disse ao "Globoesporte".