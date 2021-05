Lucas Veríssimo agradece ao Benfica: «Como uma águia, espero chegar a voos ainda maiores»

Lucas Veríssimo foi chamado esta sexta-feira pela primeira vez à seleção brasileira e deixou um longo texto de agradecimento a quem acompanhou neste trajeto até ao objetivo alcançado. "Obrigado por me receber tão bem, por me fazer sentir em casa mesmo estando tão longe dela", começou por dizer do Benfica, clube que passou a representar a partir de janeiro.





"Obrigado pelos ensinamentos diários, e pelo aprendizado a cada segundo neste clube. Obrigado pelo respeito comigo e com a minha família. O carinho é recíproco e como uma águia, espero chegar a voos ainda maiores com esta camisola", vincou em declarações proferidas através da conta pessoal de Instagram."O começo é difícil, é duro e muitas das vezes a esperança é o que nos carrega. A esperança que dias melhores virão e que somos capazes de conquistar os nossos maiores sonhos.Hoje, realizei mais um entre outros sonhos que alcancei. O Lucas de Jundiaí está feliz neste momento. Aquele menino que sonhava em vestir a 'Amarelinha' hoje estaria à frente da televisão pulando e a comemorar o momento em que foi mencionado: Lucas Veríssimo, convocado.Santos Futebol Clube: obrigado por revelar-me para o futebol, por me te dado as oportunidades e por ter acreditado em mim desde o meu primeiro dia. Mais um Menino da Vila que vai jogar com as cinco estrelas no peito.Sport Lisboa e Benfica: obrigado por me receber tão bem, por me fazer sentir em casa mesmo estando tão longe dela. Obrigado pelos ensinamentos diários, e pelo aprendizado a cada segundo neste clube. Obrigado pelo respeito comigo e com a minha família. O carinho é recíproco, e como uma águia, espero chegar a voos ainda maiores com esta camisola.Agradeço também ao meu bem mais precioso: a minha família, que me viu lamentar, chorar, gritar e mesmo diante de tudo isso, foram eles que estiveram ao meu lado quando eu sorri. Aos meus amigos, sem o apoio de cada um de vocês, eu poderia ter caído.Hoje estou de pé, feliz e completamente realizado. O Lucas de Jundiaí/Guaimbê, que já foi de Santos, e agora é de Lisboa, hoje, pode ser o Lucas do Brasil! Obrigado!Obrigado Senhor por tudo que fez e faz na minha vida, que toda honra e glória sejam dadas a ti."