Lucas Veríssimo ainda aqueceu no Estoril-Benfica

Lucas Veríssimo foi a grande novidade entre os convocados de Jorge Jesus e ainda aqueceu durante a segunda parte. Anteontem, o treinador das águias havia referido que não deveria lançar o defesa, mas já tinha esclarecido que o brasileiro estava “fisicamente e mentalmente a cem por cento”, faltando-lhe apenas compreender as rotinas da equipa.

O ex-central do Santos, de resto, foi o primeiro dos suplentes a ir para o relvado quando o jogo estava prestes a começar. Chegou ao lado do compatriota Gilberto, com quem foi trocando algumas palavras até chegar ao banco.