Lucas Veríssimo ansioso por assinar pelo Benfica: «Poder jogar num clube deste nível...»

Lucas Veríssimo assume o desejo de se transferir para o Benfica, considerando que este é "o momento ideal" para dar o salto na sua carreira.





"Todos sabem o que sinto pelo Santos. Comecei e cresci aqui, é um clube que não só aprendi a respeitar e ter carinho, mas também a amar. Amo o Santos e, todas as vezes que entro em campo, honro esta camisola e este clube que me deu tanto. Mas eu creio que esta é hora certa", diz o jogador cobiçado pelas águias em entrevista ao Globoesporte.Lucas Veríssimo reconhece que a cobiça das águias o "atraiu muito, por tudo que a envolve". "Poder atuar num clube deste nível na Europa, jogar competições como Champions e Liga Europa", refere, frisando que está na hora de deixar o Santos."Vi a entrevista do Jorge Jesus a elogiar-me, a dizer que gostaria de contar comigo no Benfica. Fiquei muito feliz. É mais um fator que me faz querer ir, aproveitar esta oportunidade e esta proposta", prossegue mostrando-se convicto que a mudança vai mesmo concretizar-se."Estou a aguardar a definição por parte do Santos, mas o clube sabe da minha vontade e eu não escondi isso de ninguém", afirma.O defesa acredita que tudo se vai resolver, deixa elogios a esta direção do Santos e critica o anterior presidente por o ter "jogado contra os adeptos"."Tenho a certeza que é uma venda que pode ajudar também o Santos. Todos sabem que o clube passa por um momento complicado financeiramente. Então é uma realização de um sonho meu e um valor providencial para o clube. Não tenho dúvidas", defende.