Lucas Veríssimo ansioso por jogar pelo Benfica: «O maior de Portugal e um dos maiores do mundo»

Lucas Veríssimo, o mais recente reforço do Benfica, está ansioso por vestir a camisola encarnada.





"Assim que coloquei a camisola, disse logo que é muito linda e pesada. Ainda para mais com o número do Luisão. Não vejo a hora de poder entrar em campo para poder ajudar os meus companheiros", afirmou, à BTV.O central brasileiro, de 25 anos, está a cumprir um sonho antigo."Há algum tempo que aguardo por este momento. Estou a viver um sonho e não quero acordar. Quero viver muita coisa aqui dentro. Que seja o início de muitas coisas boas. Estou a vir para um grande clube, o maior de Portugal, um dos maiores do Mundo. A expectativa é sempre de títulos e crescer ainda mais. Dentro de campo será sempre isso, procurar por mais. Se Deus quiser, terminar a época com títulos. Vou dar o meu melhor por esta camisola. Ja vi que há aqui muitos apaixonados. Isso é muito bom. Pude conhecer o Estádio. É lindo. Com os adeptos deve ficar ainda mais lindo.", sublinhou.Veríssimo revela que o Benfica foi quem mais o seduziu."Tive ao longo dos anos propostas de outros clubes mas nenhuma me atraiu quanto a do Benfica. É um dos maiores do Mundo, já conquistou inúmeros títulos", explicou.