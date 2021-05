Lucas Veríssimo confirmado fora da seleção

Lucas Veríssimo vai mesmo ter de parar, várias semanas, tal como Record havia adiantado na edição desta sexta-feira, e deixou a convocatória da seleção brasileira para os encontros de apuramento para o Mundial 2022, diante do Equador e do Paraguai. Tite, selecionador da canarinha já reformulou a lista de convocados e para o lugar do benfiquista vai Felipe, o antigo jogador do FC Porto.





O central das águias sofreu uma lesão muscular, no terreno do V. Guimarães, que o vai obrigar a parar algumas semanas, um forte revés para Lucas Veríssimo, que, além de não poder disputar a final da Taça de Portugal, domingo, frente ao Sp. Braga, também vê adiada a estreia ao serviço da seleção brasileira. É que esta tinha sido a primeira vez que o jogador foi chamado para representar o Brasil. Aliás, o jogador do Benfica foi mesmo a única novidade na lista de convocados de Tite para os encontros com o Equador e o Paraguai, numa lista de 24 jogadores que conta ainda com outro benfiquista: Everton.