Lucas Veríssimo cumpre novos sonhos

Lucas Veríssimo chega ao Benfica entusiasmado para cumprir "novos sonhos". O defesa despediu-se dos adeptos do Santos com uma mensagem em vídeo nas redes sociais onde se mostra saudosista em relação à passagem pelos brasileiros, mas também confiante para o futuro.

"O Lucas começou lá em baixo, só com um sonho e uma bola. O Lucas sempre será um garoto tranquilo e que realiza o sonho a cada toque na bola. Hoje, despede-se com o coração pesado e com a certeza de que é hora de ir. É tempo de conhecer o mundo e realizar novos sonhos", disse o defesa, falando na terceira pessoa. "O Lucas tem mais desafios pela frente. O Lucas de Jundiaí, o Lucas do Santos, o Lucas Veríssimo, o Lucas do Benfica", acrescentou o brasileiro, de 25 anos, que partiu ontem para Portugal.