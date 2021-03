Lucas Veríssimo e a hipótese de estar agora mais perto da seleção: «Acredito que sim»

Lucas Veríssimo participou na Gala dos Troféus Mesa Redonda depois de ter sido considerado o melhor defesa-central a atuar no Brasil na última temporada. O agora jogador do Benfica garantiu que o facto de estar a jogar na Luz e, por conseguinte, na Europa, está mais perto de chegar à seleção canarinha.





"Com esta mudança fico mais perto da seleção? Acredito que sim. Venho de quatro anos seguidos a alto nível no Santos, daí também mais este prémio, mas precisava disto na minha carreira, do futebol europeu, para poder mostrar que não sou só um central de futebol brasileiro, que também tenho nível para o futebol europeu. Espero adaptar-me o mais rápido possível e continue a crescer no futebol", vincou à TV Gazeta o reforço dos encarnados que agradeceu uma "distinção de muita importância para um futebolista".Sobre as diferenças do futebol português para o brasileiro, o defesa, de 25 anos, arriscou algumas. "É um futebol mais rápido, com bastante força, mas não deixa de ser futebol. (...) A adaptação é fácil também por causa da língua, é fácil comunicar com os companheiros e está a ser muito bom. É um futebol muito bom para jogar, como no Brasil", vincou o jogador contratado por 6,5 milhões de euros em janeiro último, que lamentou também o facto de ainda não puder estar junto da família, em Portugal."Ainda não pôde vir por conta dos voos. Está complicado vir para cá por causa da pandemia, por estar tudo fechado. Quando houver uma aberta quero trazê-los porque são muito importantes para a minha vida", sublinhou Lucas Veríssimo, ex-Santos.