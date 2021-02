Lucas Veríssimo esteve para viajar no avião apanhado no Brasil com 500 quilos de cocaína

Lucas Veríssimo esteve para viajar do Brasil para Portugal no avião onde foram apreendidos 500 quilos de cocaína, no aeroporto de Salvador, na Bahia (Brasil). O nome do atleta está num manifesto do voo, a que Record teve acesso.





Fonte do Benfica disse ao Correio da Manhã que se tratou apenas de uma medida preventiva e que essa hipótese havia sido apresentada pelo empresário Bruno Macedo. O defesa, recorde-se, viajou para Portugal via França. João Loureiro , antigo presidente do Boavista, era outro dos passageiros que iria viajar para Portugal a bordo deste avião. O filho de Valentim Loureiro vai ser ouvido pelas autoridades.