Lucas Veríssimo estreia-se na seleção brasileira e Everton também é chamado

O selecionador brasileiro Tite chamou esta sexta-feira os benfiquistas Lucas Veríssimo e Everton ao escrete. O central contratado pelo Benfica é uma estreia absoluta nos eleitos brasileiros depois de ter alinhado até janeiro ao serviço do Santos, clube onde atingiu a final da Copa Libertadores. O emblema santista deu mesmo os parabéns ao jogador formado naquele emblema. "O menino da Vila já merecia há muito tempo. Parabéns pela sua primeira convocatória para a seleção brasileira, Veríssimo!", pode ler-se na publicação nas redes sociais.





O #MeninoDaVila já merecia há muito tempo. Parabéns pela sua primeira convocação pra #SeleçãoBrasileira, Veríssimo! ?? pic.twitter.com/GTXRGVaRhk — Santos Futebol Clube (@SantosFC) May 14, 2021



O número 4 das águias atingiu a seleção brasileira aos 25 anos e após 15 encontros e um golo ao serviço do clube da Luz.Já Everton é um velho conhecido de Tite. 'Cebolinha', contratado por 20 milhões no último verão ao Grémio, tem 18 internacionalizações e três golos pela principal seleção canarinha, tendo sido o destaque da última Copa América, em 2019. Havia sido chamado em novembro último, entrando em campo diante de Uruguai e Venezuela.O Brasil tem encontros agendados contra Equador e Paraguai, a 5 e 9 de junho, a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.