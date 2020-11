Lucas Veríssimo fala sobre Covid-19: «Estou a sentir-me bem e sem qualquer sintoma até agora»

Lucas Veríssimo contraiu o novo coronavírus e está agora em isolamento, impedido de seguir os treinos do Santos. O central brasileiro pretendido pelo Benfica para o mercado de transferências de janeiro deixou uma mensagem aos seguidores através da conta pessoal de Instagram.





"Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de apoio e proteção que recebi nas últimas horas. Infelizmente, testei positivo à Covid-19. Já me submeti ao isolamento por completo e durante esse período vou seguir à risca as recomendações não só do Santos, como também dos organismos públicos. Estou a sentir-me bem e sem qualquer sintoma até agora. E nação, já estamos juntos novamente [em breve]", afirmou, referindo-se aos adeptos do Santos.