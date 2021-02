Lucas Veríssimo forçou Jorge Jesus a mudar

Lucas Veríssimo cumpriu a estreia com a camisola do Benfica frente ao Arsenal, aguentando 85 minutos dentro das quatro linhas, até sair com queixas físicas. Aos 74’, o único reforço de inverno das águias mostrou-se com problemas após um corte que evitou o golo de Aubameyang.





Jorge Jesus fez um compasso de espera mas acabaria por lançar Gabriel, aos 77 minutos. O mesmo não sucedeu com Gilberto. O lateral estava para entrar mas, com a condição física de Lucas a deteriorar-se, JJ retirou o central e colocou, ao invés, Chiquinho em campo, aos 85’. Weigl acabou o jogo a central.