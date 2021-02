Lucas Veríssimo "honrado" em poder vestir a camisola do "ídolo" Luisão

Lucas Veríssimo foi ontem [terça-feira] apresentado como o mais recente reforço do Benfica - o único no mercado de inverno. O defesa-central brasileiro, contratado ao Santos por 6,5 milhões de euros, vai vestir a camisola '4', número que pertenceu ao "ídolo" e ex-capitão das águias Luisão - que já reagiu à escolha do seu compatriota.

"Honrado em poder vestir a tua camisola. Que eu possa representar dentro e fora de campo tanto quanto tu! Ídolo!", escreveu o defesa-central brasileiro, através de uma publicação nas redes sociais.