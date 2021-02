Lucas Veríssimo já assinou pelo Benfica, apurou Record. O defesa-central colocou o preto no branco no contrato que o ligará às águias até 2025 em São Paulo, como estava previsto. O jogador viaja quarta-feira para Portugal, integrando-se na preparação dos encarnados.





Antes de assinar, o central, de 25 anos, rescindiu com o Santos. Eram 16h20 quando a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, no site, a desvinculação de Lucas com o Peixe.Benfica, recorde-se, paga 6,5 milhões de euros pela contratação do central, que fez o último jogo pelo Santos na final da Libertadores, diante do Palmeiras, no passado sábado.