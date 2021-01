Lucas Veríssimo já é jogador do Benfica. O defesa-central brasileiro assinou hoje contrato com os encarnados a pagarem 6,5 milhões de euros ao Santos.





O novo presidente do clube brasileiro, Andrés Rueda, queria resolver este assunto antes da primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores, com o Boca Juniors, quarta-feira à noite, para que o central pudesse alinhar com o futuro resolvido.Recorde-se que o jogador, de 25 anos, esteve ausente dos últimos dois encontros do Peixe, com Ceará e Vasco, a contar para o campeonato brasileiro.Há muito desejado por Jorge Jesus, Veríssimo ainda vai alinhar nas duas partidas com a formação argentina, quarta-feira e dia 13, sendo que o líder santista anunciou que o jogador ficaria no Santos enquanto a formação comandada por Cuca estivesse em prova. A final está marcada para dia 23.As negociações avançaram depois de o Benfica dito sim às pretensões do Santos em ter o jogador no que falta da Libertadores. A SAD liderada por Luís Filipe Vieira paga 2,5 milhões de euros à cabeça, liquidando os restantes 4 milhões em duas parcelas iguais, em dezembro de 2021 e dezembro de 2022.