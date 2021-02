Lucas Veríssimo já está em Lisboa para reforçar o Benfica

Lucas Veríssimo já está em Portugal. O central brasileiro, reforço do Benfica, chegou ao Aeroporto de Lisboa às 11h20 deste domingo num voo proveniente de Paris.





"Estou feliz", afirmou, aos jornalistas, o jogador de 25 anos.À saída, Lucas Veríssimo tinha à sua espera um elemento do staff do Benfica, acompanhado por um representante do jogador.