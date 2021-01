Lucas Veríssimo já segue o Benfica no Instagram

Depois de vários semanas de negociações, Lucas Veríssimo tornou-se esta segunda-feira jogador do Benfica e não perdeu tempo para seguir as águias nas redes sociais, nomeadamente no Instagram.





O defesa-central brasileiro que pertencia ao Santos vai transferir-se para a Luz a troco de 6.5 milhões de euros, figurando entre os reforços mais caros de sempre dos encarnados entre as compras feitas pelo clube no mercado de inverno, uma lista que poderá verRecorde-se que a SAD liderada por Luís Filipe Vieira paga 2,5 milhões de euros à cabeça, liquidando os restantes 4 milhões em duas parcelas iguais, em dezembro de 2021 e dezembro de 2022.