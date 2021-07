Lucas Veríssimo já trabalha integrado

O regresso de Lucas Veríssimo foi esta terça-feira a grande novidade no treino do do Benfica, com o jogador a integrar pela primeira vez os trabalhos, após lesão. O defesa sofreu em maio uma lesão muscular na face posterior da coxa direita na última jornada da Liga, e neste início de nova temporada, de 2021/22, tem estado entregue ao departamento médico dos encarnados.





Na sessão de hoje, o jogador já esteve no relvado, com o Benfica a prosseguir a preparação para a nova temporada, estando agendado para quarta-feira o segundo jogo particular, desta vez com o Sporting de Covilhã, no centro de estágios do Seixal.No primeiro 'ensaio', no sábado, a equipa perdeu por 1-0 com a formação B do clube, num jogo em que Jorge Jesus fez alinhar todos os jogadores disponíveis, com exceção de Taarabt, que realizou exames médicos e testes físicos, na sexta-feira.Ainda com várias 'baixas' no plantel, devido a lesões e com jogadores que iniciam a época mais tarde, devido a compromissos de seleções, Jorge Jesus apresentou um primeiro 'onze' formado por Helton Leite, Tomás Araújo, Weigl, Ferro, Gedson Fernandes, Florentino, Chiquinho, Grimaldo, Pizzi, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.