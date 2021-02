Lucas Veríssimo: «Jorge Jesus é excecional. É por isso que digo que vim para o clube certo»

Lucas Veríssimo explica que já conhece bem o trabalho de Jorge Jesus e até o compara com o seu antigo treinador.





"Já conhecia o mister, não pude trabalhar com ele mas vou puder trabalhar agora. O Sampaoli já trabalhou em inúmeras equipas e é muito similar. Acho que a adaptação pode ser um pouco melhor. Conheço o trabalho do Jorge Jesus. Nós jogávamos muito um contra o outro. Acompanhei-o durante estes meses de negociação. É alguém excecional. Pude ver isso nos dois dias em que estive aqui. Quer sempre mais, quer sempre vencer. Por isso é que digo que vim para o clube certo. Não tenho dúvidas de que este clube vai vencer", garante à BTV o reforço das águias neste mercado de inverno.O central acredita que vai ajudar o Benfica. "Posso acrescentar [qualidade] em todos os requisitos. Há grandes jogadores aqui dentro. Estou a vir para ajudar. Quero conquistar títulos com esta camisola", assegura.Lucas Veríssimo sublinha também que quer seguir os passos de Luisão. "Eu tenho um espelho aqui dentro: vi e acompanhei um homem como o Luisão no qual me ‘espelho’ muito. É alguém que sempre gostou de ganhar, de títulos. Tudo isso se foi juntando para que escolhesse o Benfica", explicou.