Lucas Veríssimo mais perto do Benfica com águias a pagarem 2,5 milhões de euros à cabeça

Lucas Veríssimo está mais perto de ser reforço do Benfica. A 'ESPN' confirmou a notícia já avançada por Record quanto ao modelo de pagamento acordado entre as águias e o Santos, com a novidade de os encarnados pagarem já, à cabeça, 2,5 milhões de euros pelo central.





Como o nosso jornal já tinha adiantado, os 6,5 milhões de euros serão divididos em três tranches (e não cinco, como estava anteriormente estipulado), a pagar no prazo de apenas dois anos (e não cinco). Segundo a 'ESPN', o Benfica irá então transferir 2,5 M€ já este mês, 2 M€ em dezembro próximo e outros 2 M€ em dezembro do próximo ano.No novo acordo estará também previsto que o central fique no Santos até ao final da participação do clube na Taça Libertadores, cuja final está agendada para 23 de janeiro. No entanto, se o Peixe for eliminado pelo Boca Juniors nas ‘meias’, Lucas poderá ficar desde logo disponível para o Benfica a 13 de janeiro.