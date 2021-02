Lucas Veríssimo no adeus ao Santos: «Dei sempre o meu máximo com esta camisola, uma camisola muito pesada»

Lucas Veríssimo despediu-se do Santos e garantiu aos adeptos que será sempre um adepto do clube, esteja onde estiver. O jogador, que já assinou pelo Benfica, agradeceu o apoio que recebeu nos cinco anos que vestiu a camisola da formação de São Paulo.





"É difícil de colocar em palavras tudo o que vivi aqui dentro. Quero aproveitar para agradecer aos adeptos, que sempre me apoiaram, nos bons e nos maus momentos. Dei sempre o meu máximo com esta camisola, uma camisola muito pesada. É um clube que vai ficar sempre no meu coração por tudo o que fez por mim, sou muito grato. Quero dizer apenas obrigado", explicou o defesa, que recebeu uma placa de agradecimento."O clube está a perder um jogador dentro do campo, mas está a ganhar um adepto. Tenham a certeza que onde quer que eu esteja vou torcer por este clube, que fez tanto por mim", garantiu.