Lucas Veríssimo pressiona e fica fora do jogo com o Vasco da Gama

Lucas Veríssimo, defesa-central que está a ser negociado pelo Benfica, ficou fora da convocatória do Santos para o encontro com o Vasco da Gama, este domingo, no Rio de Janeiro, em partida a contar para o campeonato brasileiro.





Oficialmente, o clube do litoral paulista refere que o jogador, de 25 anos, não foi convocado por Cuca, à semelhança do que acontece com outros titulares. Ainda assim, a imprensa brasileira adianta que Lucas voltou a pedir ao treinador, Cuca, para não jogar, depois de já o ter feito antes dos encontros com LDU Quito e Grémio, para a Libertadores.Depois de ter ajudado o Santos a qualificar-se para as meias-finais daquela competição sul-americana, Lucas reforçou o seu desejo de sair. "Fiz uma promessa para mim mesmo que o meu objetivo aqui era deixar o Santos pelo menos nas meias-finais. Com muito trabalho fizemos isso. Agora, torço para que as promessas sejam cumpridas e que eu possa seguir o meu caminho", referiu, ao 'Globo Esporte'.A ausência do central do encontro com a formação comandada por Ricardo Sá Pinto acontece numa altura em que Santos e Benfica estão mais perto do acordo . Os encarnados apresentaram nova proposta, que prevê o pagamento dos 6,5 milhões de euros em três parcelas, até 2022. A redução do prazo de pagamento agrada ao Peixe."Estamos a conversar com cordialidade. Mas a proposta que está em cima da mesa é bem mais interessante do que a última, que acabou por ser chumbada", afirmou, a, o recém-eleito presidente do Santos, Andrés Rueda, assumindo que o negócio pode ficar "apalavrado" antes do início de janeiro, altura em que assume a liderança do clube.