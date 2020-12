Lucas Veríssimo recusa jogar pelo Santos após nega dada ao Benfica

A decisão do Conselho Fiscal do Santos em não aprovar a transferência de Lucas Veríssimo poderá não ter apenas impacto na situação financeira dos paulistas. Segundo adianta a imprensa brasileira, numa notícia já confirmada por Record, o defesa central já terá deixado claro aos responsáveis que, após esta decisão, não tenciona atuar diante do LDU Quito esta noite, para a Libertadores, num jogo marcado para as 22h15 (hora de Lisboa).





Lembre-se que o Conselho Fiscal do Santos emitiu um parecer negativo sobre a proposta do Benfica para a contratação de Lucas Veríssimo e, em sentido inverso, disse 'sim' à oferta do Al-Nassr pelo central. A oferta das águias era de um empréstimo com compra obrigatória em julho, com o pagamento de 1,5 milhões de euros à cabeça, diluindo os restantes 5 M€ pela duração do contrato do atleta. Já a do o Al Nassr é ligeiramente inferior (praticamente 5 M€) mas o clube saudita paga a totalidade da verba em duas prestações até janeiro.