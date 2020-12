Lucas Veríssimo recusou treinar: saiba como reagiram no Santos

Lucas Veríssimo disse basta. O central do Santos pretendido pelo Benfica esteve segunda-feira no centro de treinos do emblema brasileiro mas recusou-se a treinar, alegando falta de condições psicológicas para o efeito após ver a saída para a Luz recusada. Esta tomada de posição "apanhou o Santos de surpresa", garante o 'Globoesporte'.





À partida, o jogador de 25 anos também não estará no embate de amanhã diante do Grémio, a contar para a Taça Libertadores. Se tal suceder, o jogador nem atuará mais até às eleições do clube, agendadas para sábado. Um possível regresso à equipa nunca aconteceria, assim, antes de dia 16, também diante do Grémio, já que Lucas vai cumprir castigo no domingo, no Brasileirão, diante do Flamengo."Tanto Rollo como os seus aliados receberam mal a notícia. O mandatário entende que não era o momento de Lucas Veríssimo pedir para não jogar e que a atitude do defesa vai atrapalhar a equipa em campo", assegura o 'Globoesporte".O alvo do Benfica para o mercado de janeiro esteve ontem à conversa com Cuca e explicou a situação. Segundo a mesma fonte, o treinador "ficou incomodado com a situação", tanto mais que "perde o melhor defesa no momento mais decisivo da temporada, num elenco curto e impossibilitado de contratar por punições na FiFA".