Lucas Veríssimo saiu lesionado do jogo com o Boca Juniors

Lucas Veríssimo saiu lesionado da partida da primeira mão da meia-final da Copa Libertadores, que opôs o Santos ao Boca Juniors no Estádio La Bombonera, na Argentina. O futuro reforço do Benfica rendeu o lugar a Léleco à passagem do minuto 84 num jogo que terminou com um nulo.





Dois minutos antes de sair, o central brasileiro que foi titular esta quarta-feira pelo emblema de São Paulo cortou uma bola pelo ar com o pé direito e começou desde logo a coxear. Depois, Lucas fez sinal para o banco e para o treinador Cuca reiterando não ter condições para continuar em campo. Sentou-se no relvado e saiu no carro-maca.Recorde-se que a mudança em definitivo do jogador para o Benfica está dependente do desempenho do Santos na Copa Libertadores , prova cuja final está agendada para o próximo dia 30.