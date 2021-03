Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lucas Veríssimo segura lugar na defesa do Benfica: reforço de inverno em crescimento Jorge Jesus considera que atuação do central foi um dos motivos para a evolução na defesa. Dupla com Otamendi deve manter-se com o Boavista





• Foto: Paulo Calado