Lucas Veríssimo: «Será preciso adiar o meu sonho de criança...»

Substituído por Felipe, jogador do At. Madrid que passou pelo FC Porto, na convocatória do Brasil para os jogos de qualificação para o Mundial’2022, frente a Equador e Paraguai, Lucas Veríssimo lamentou o ‘timing’ da lesão. "Será preciso adiar o meu sonho de criança de defender a seleção brasileira e a chance de jogar a minha primeira decisão pelo Benfica. Tenho a certeza que novas oportunidades surgirão. Agora é focar na recuperação", escreveu o central, nas redes sociais. Lucas ainda procura recuperar a tempo de estar na Copa América – o Brasil estreia-se contra a Venezuela, na madrugada de 15 de junho.





