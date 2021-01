Lucas Veríssimo só deve chegar ao Benfica depois de 30 de janeiro

Com a qualificação do Santos para a final da Taça Libertadores, graças à vitória sobre o Boca Juniors (3-0), Lucas Veríssimo só deverá ingressar no Benfica depois de 30 de janeiro, data do jogo decisivo desta prova. Isto a fazer fé nas palavras do presidente do Peixe, Andrés Rueda, que já tinha garantido que o central ficaria no clube até à decisão da maior competição sul-americana.





Imagens arrepiantes: futuro benfiquista Lucas Veríssimo ficou neste estado após choque de cabeças



Imagens arrepiantes: futuro benfiquista Lucas Veríssimo ficou neste estado após choque de cabeças

O defesa foi hoje titular no triunfo do Santos, numa exibição marcada pelo choque de cabeças que lhe provocou um corte e sangramento abundante. Ao intervalo, foi mesmo suturado com quatro pontos, tendo continuado na partida até ao apito final. Recorde-se que Lucas Veríssimo custará ao Benfica 6,5 milhões de euros.